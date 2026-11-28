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ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त होते ही लांड्री शुरू कराने की तैयारी है। इससे अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट और अन्य कपड़ों की धुलाई परिसर में ही हो सकेगी।अभी तक अस्पताल की बेडशीट और अन्य कपड़ों की धुलाई ठेकेदार के माध्यम से बाहर कराई जाती है। ठेकेदार अस्पताल से गंदे कपड़े ले जाकर धुलाई के बाद वापस उपलब्ध कराता है। नई व्यवस्था लागू होने पर अस्पताल परिसर में ही मशीनों से कपड़ों की धुलाई होगी। इससे धुलाई की गुणवत्ता और स्वच्छता पर अस्पताल प्रशासन की सीधी निगरानी रहेगी।जानकारों के मुताबिक, कई बार ठेकेदारों की ओर से चादरों की धुलाई नदी और तालाबों में कराई जाती है, जो स्वच्छता के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। पिछले दिनों जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंची एंक्वॉस टीम ने परिसर में लांड्री संचालित नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। टीम को बताया गया था कि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कपड़े बाहर धुलवाए जाते हैं। इसे एंक्वॉस के मानकों के अनुरूप नहीं माना गया था।इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने परिसर में लांड्री शुरू कराने की प्रक्रिया तेज की। पुराने भवन को खाली कराकर उसकी मरम्मत और रंगाई-पुताई कराई गई। मशीनें भी स्थापित कर दी गईं, लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था अधूरी होने से संचालन शुरू नहीं हो सका। सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मानकों के अनुसार लांड्री का संचालन अस्पताल परिसर में ही होना चाहिए। इसी के तहत व्यवस्था तैयार कराई जा रही है। धुलाई के दौरान निकलने वाले पानी की निकासी के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ड्रेनेज की समस्या दूर होते ही लांड्री शुरू करा दी जाएगी।