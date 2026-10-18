Basti News: ब्लॉक प्रमुख के पति के हमलावरों की तलाश तेज, चार्जशीट की तैयारी

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सूत्रों के मुताबिक, जांच टीमें अब तक कई स्थानों पर छापेमारी कर चुकी हैं। घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। सर्विलांस टीम सड़क से गुजरने वाले लोगों की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। घटनास्थल सुनसान जगह पर होने के कारण पुलिस को साक्ष्य जुटाने में दिक्कत आ रही है। वहीं, वारदात के बाद हमलावर किस दिशा में भागे, इसका पता लगाने में भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है।मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही दोनों पक्षों में हलचल की चर्चा है। हालांकि, हमले में उनकी भूमिका या किसी तरह के दबाव को लेकर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच की जा रही है। सीओ कलवारी बृजेश सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं और जल्द ही घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी।12 अक्तूबर की रात हुई थी फायरिंगकप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेलियाडीहा गांव निवासी भोला कुमार निषाद के मुताबिक, वह 12 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे स्कॉर्पियो से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। गाड़ी त्रिलोकपुर निवासी तरुण कुमार निषाद चला रहे थे। वायरलेस चौराहे से महराजगंज मार्ग पर त्रिलोकपुर (तेलियाडीहा) गांव के पास पहुंचने पर दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और पीछे से दो राउंड फायरिंग की। गोलियां स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ते हुए निकल गईं। इससे भोला कुमार निषाद और चालक बाल-बाल बच गए थे।