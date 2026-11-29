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जनगणना कार्य में अधिकांश लेखपालों की ड्यूटी लगी होने के कारण किसी भी मामले का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। कलवारी संवाद के अनुसार, प्रभारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय की अध्यक्षता में 23 शिकायतें प्राप्त हुईं। यहां भी किसी मामले का निस्तारण नहीं हो सका। संयुक्त टीम गठित कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विज्ञापन

परशुरामपुर संवाद के अनुसार, एसओ महेश सिंह की मौजूदगी में 18 शिकायतें आईं। इनमें 16 राजस्व और दो पुलिस विभाग से संबंधित थीं। मौके पर दो मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, कोतवाली में निरीक्षक बृजानंद सिंह के अनुसार सात शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें एक का मौके पर निस्तारण किया गया। विज्ञापन विज्ञापन

पुरानी बस्ती, कप्तानगंज, गौर और दुबौलिया थानों में भी समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं। अधिकारियों ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जनगणना कार्य में अधिकांश लेखपालों की ड्यूटी लगी होने के कारण किसी भी मामले का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। कलवारी संवाद के अनुसार, प्रभारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय की अध्यक्षता में 23 शिकायतें प्राप्त हुईं। यहां भी किसी मामले का निस्तारण नहीं हो सका। संयुक्त टीम गठित कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए।परशुरामपुर संवाद के अनुसार, एसओ महेश सिंह की मौजूदगी में 18 शिकायतें आईं। इनमें 16 राजस्व और दो पुलिस विभाग से संबंधित थीं। मौके पर दो मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, कोतवाली में निरीक्षक बृजानंद सिंह के अनुसार सात शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें एक का मौके पर निस्तारण किया गया।पुरानी बस्ती, कप्तानगंज, गौर और दुबौलिया थानों में भी समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं। अधिकारियों ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

बस्ती। जिले के विभिन्न थानों में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 69 शिकायतें पहुंचीं। इनमें से तीन का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 66 मामलों में फरियादियों को निराश लौटना पड़ा। अधिकांश शिकायतें जमीन संबंधी विवादों से जुड़ी रहीं। मुंडेरवा संवाद के अनुसार, थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर भेजी गईं। पैकोलिया संवाद के अनुसार, थानाध्यक्ष महेश कुमार शर्मा की अगुवाई में दस शिकायतें आईं। सभी भूमि विवाद से संबंधित थीं।