Basti News: बैठक में खाली जगहों से गंदगी हटाने पर बनी रणनीति

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बस्ती। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मंगलवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय में अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। मोहल्लों में खाली जगहों पर पड़ी गंदगी की सफाई करने पर रणनीति बनाई गई। ईओ ने कहा कि शहर के मोहल्लों में खाली जगहों पर जहां गंदगी फैली है, अभियान चलाकर उसकी साफ-सफाई कराई जाएगी। कुछ दिनों तक लगातार यह अभियान चलेगा। सफाईकर्मी व कूड़ा उठान में कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। सफाई नायक निरीक्षण कर ऐसे जगहों पर को चिह्नित कर लें। संवाद