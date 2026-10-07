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Basti News: बैठक में खाली जगहों से गंदगी हटाने पर बनी रणनीति

Wed, 07 Oct 2026 03:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:19 AM IST
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Strategy formulated in the meeting to clear garbage from vacant spaces.
बस्ती। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मंगलवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय में अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। मोहल्लों में खाली जगहों पर पड़ी गंदगी की सफाई करने पर रणनीति बनाई गई। ईओ ने कहा कि शहर के मोहल्लों में खाली जगहों पर जहां गंदगी फैली है, अभियान चलाकर उसकी साफ-सफाई कराई जाएगी। कुछ दिनों तक लगातार यह अभियान चलेगा। सफाईकर्मी व कूड़ा उठान में कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। सफाई नायक निरीक्षण कर ऐसे जगहों पर को चिह्नित कर लें। संवाद
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