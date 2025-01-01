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Basti News: चोरी की बाइक काटकर नेपाल में बेचते थे पार्ट्स, तीन गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:25 AM IST
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Stolen bikes dismantled and parts sold in Nepal; three arrested.
गिरफ्तार किए गए मोटर साइकिल चोरी करने के आरोपी।-पुलिस
बस्ती। शहर और आसपास के इलाकों से बाइक चोरी कर ग्राइंडर मशीन से काटकर उनके पार्ट्स अलग करने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की चार बाइक, 10 मोटरसाइकिलों के इंजन, नंबर प्लेट व अन्य कटे पार्ट्स और एक पिकअप बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के पार्ट्स नेपाल में बेचने की बात स्वीकार की है।
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पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह मूड़घाट पंचायत भवन के पास दो मोटरसाइकिल और पिकअप से जा रहे तीन संदिग्धों को रोका गया। तलाशी में दोनों बाइक के अलावा पिकअप में लदी दो अन्य मोटरसाइकिल मिलीं। जांच में चारों बाइक चोरी की निकलीं। पिकअप से 10 मोटरसाइकिलों के इंजन, नंबर प्लेट और अन्य कटे हुए पार्ट्स भी बरामद हुए।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंबेडकरनगर के टांडा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी राजू गुप्ता (40), बस्ती के नगर बाजार निवासी राजेश कुमार (28) और एकसड़ा निवासी रंगीलाल गुप्ता (47) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने शहर व आसपास से बाइक चोरी कर उन्हें ग्राइंडर से काटने की बात स्वीकार की। इसके बाद पार्ट्स कबाड़ के कारोबार की आड़ में बेचे जाते थे। कई बार इन्हें नेपाल भी भेजा जाता था।
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कबाड़ की दुकानों की जांच शुरू

प्रभारी निरीक्षक बृजानंद सिंह ने बताया कि राजू गुप्ता के खिलाफ बस्ती, अयोध्या, गोंडा और अंबेडकरनगर में चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। राजेश कुमार और रंगीलाल गुप्ता के खिलाफ कोतवाली बस्ती में बाइक चोरी के पांच-पांच मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बरामद बाइक और पार्ट्स का पूर्व में दर्ज चोरी के मामलों से मिलान कर रही है। जिले की कबाड़ की दुकानों की भी जांच शुरू कर दी गई है।
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