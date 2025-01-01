Basti News: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता

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सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कथित लोकलुभावन वादों को समझ चुकी है। विज्ञापन

विधायक अतुल चौधरी ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाई जाएगी। विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। विज्ञापन विज्ञापन

पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में गुलाब सोनकर, राज कपूर यादव, समीम अंसारी, मनीष श्रीवास्तव, अरविंद और हृदयराम यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।ी सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कथित लोकलुभावन वादों को समझ चुकी है।विधायक अतुल चौधरी ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाई जाएगी। विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में गुलाब सोनकर, राज कपूर यादव, समीम अंसारी, मनीष श्रीवास्तव, अरविंद और हृदयराम यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।ी

बस्ती। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर में पैदल मार्च निकाला। कटेश्वर पार्क के पास से सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव के नेतृत्व में शुरू हुआ मार्च गांधीनगर बाजार होते हुए कंपनीबाग पहुंचा। इसके बाद कार्यकर्ता बीडीए कार्यालय परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे। यहां माल्यार्पण और राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ।