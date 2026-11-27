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बस्ती। समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने शहर के बेलवाडाड़ी निवासी शिवम श्रीवास्तव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव मनोनीत किया है। सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। उनके मनोनयन पर सांसद राम प्रसाद चौधरी, विधायक राजेंद्र चौधरी आदि खुशी व्यक्त की। संवाद