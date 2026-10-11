Basti News: शिवसेना ने श्राद्ध, तर्पण कर पितरों को दी विदाई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
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बस्ती। शिवसेना यूबीटी जिला इकाई ने शनिवार को सिद्धेश्वर शिव मंदिर अमहट घाट पर सामूहिक श्राद्ध, तर्पण का आयोजन कर पितरों को विदाई दी। जिला प्रमुख इं. रूपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वैदिक परंपरा के अनुसार देश के महान अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राम जन्म भूमि आंदोलन में प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीद कारसेवकों और कोख में मार देने वाली बेटियों को विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण किया गया। शिवसेना प्रदेश सचिव संजय प्रधान, राधेश्याम शुक्ल, प्रमोद पांडेय, वरुणेश शुक्ल, विनय सिंह, दिलीप दूबे, अजय कुमार चौधरी, मुनीम जी, कन्हैया मास्टर, सुरेश निषाद, शिवेश शुक्ल, अमित गुप्ता मौजूद रहे। संवाद
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