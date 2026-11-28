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जनगणना के पहले चरण में 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को खुद ऑनलाइन स्वगणना करने का मौका दिया गया है। प्रगणक घर-घर जाकर फार्म वितरित करने के साथ लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें वेबसाइट और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद पोर्टल पर दूसरे और तीसरे चरण में पहुंचने के बाद लोग उलझ जा रहे हैं। नतीजतन, निर्धारित अवधि में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।पिकौरा दत्तूराय निवासी उपेंद्र दत्त बताते हैं कि उनके परिवार में दादा-दादी समेत आठ सदस्य हैं। शुरुआत में आधार नंबर के साथ सभी सदस्यों का विवरण भर दिया गया, लेकिन आगे प्रत्येक सदस्य के लिए 40 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। दादा-दादी का विवरण भरने में सबसे अधिक परेशानी हुई। उनकी 80 वर्षीय दादी के लिए उनके माता-पिता का नाम, जन्मस्थान और जन्मतिथि देना अनिवार्य था। ऐसे में कई पीढ़ी पुराने पूर्वजों की जानकारी जुटाना मुश्किल हो गया।उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराने पूर्वजों के जन्म का विवरण देना पड़ रहा है, जबकि उस समय न आधार कार्ड की व्यवस्था थी और न जन्मतिथि के प्रमाणपत्र आम थे। डिजिटल जानकारी होने के कारण उन्होंने अनुमान के आधार पर कुछ विवरण भरकर प्रक्रिया पूरी की। एक परिवार की स्वगणना में भी करीब दो से ढाई घंटे लग रहे हैं। उनका कहना है कि प्रक्रिया सरल होती तो अधिक लोग घर बैठे ही स्वगणना पूरी कर लेते।एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणकस्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इसके लिए मोहल्ले और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगणकों की नियुक्ति के साथ उनका प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। प्रगणक अभी से फार्म वितरित कर परिवारों को ऑनलाइन स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे पोर्टल पर पूरा विवरण उपलब्ध हो सके। हालांकि, स्वगणना में लोगों की कम रुचि से प्रगणकों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। एक महिला प्रगणक ने बताया कि दिन में नौकरी करने के बाद रात में परिवार के सदस्यों के साथ फार्म बांटने जाना पड़ रहा है। कई परिवार 40 बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में एक परिवार की गणना पूरी करने में दो से ढाई घंटे लग रहे हैं। एक दिसंबर से नियमित नौकरी के साथ जनगणना की जिम्मेदारी निभाना चुनौतीपूर्ण होगा।पहले चरण में स्वगणना कराई जा रही है। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना पूरी करेंगे। चार जनवरी की मध्यरात्रि में शरणालयों, रेलवे स्टेशन और रोडवेज आदि स्थानों पर बेघर लोगों की गणना होगी। पांच से नौ जनवरी के बीच छूटे हुए परिवारों की गणना कराई जाएगी।- एस. सुधाकरन, एडीएम