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बस्ती। हर्रैया थाना क्षेत्र में आवास दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 30 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है। भदावल कला निवासी प्रमोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके पिता भगवान दत्त को आवास दिलाने का झांसा देकर मोटरसाइकिल से हर्रैया और छावनी होते हुए अयोध्या ले गया। वहां स्टांप पेपर बनवाने के नाम पर आधार कार्ड के माध्यम से 30 हजार रुपये निकलवा लिए। इसके बाद सूरजकुंड रोड के आगे सुनसान स्थान पर ले जाकर 11 हजार रुपये नकद भी छीन लिए और धक्का देकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष गोविंद कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद