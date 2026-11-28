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इनमें कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की 21 और अन्य क्षेत्रों की तीन सड़कें शामिल हैं। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके पूरा होने के बाद दो माह के भीतर काम कराने का लक्ष्य रखा गया है।प्रस्तावित कार्यों में बाघाकाडर मार्ग से घुरूकुंआ का शेष भाग, सरदहा हरिनारायण से बनकटवा, गौर हलुआ से छितहा, बभनान अइला कला से गोनहा सांवडीह, श्रीरामजानकी मार्ग देईडीहा से श्रवणपुर चौबे और महराजगंज-बेलघाट मार्ग से भावपुर तक सड़क निर्माण शामिल है।इसके अलावा पेंडार से मझौवा चौधरी, एनएच-28 दुबौरा से गंगापुर, गौर विकासखंड में पिच रोड से छपिया गांव तक 1920 मीटर सड़क और गोटवा-चिलमा मार्ग के बढ़नी गांव से बसुआपार, बट्टूपुर होते हुए गुनाजोत तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।इसी क्रम में पैकोलिया शिवाघाट से सुजिया कुरदा, एनएच-28 खजुहा से सरैया मिश्र का अवशेष भाग, इमिलिया मार्ग से मुस्लिम पैकोलिया नहर पटरी, गणेशपुर-दुबौला मार्ग से दुबौला गांव तक सड़क और एनएच-28 पड़री मार्ग के किलोमीटर 0.1 से जुड़ईपुर होते हुए प्राथमिक विद्यालय बिहरा नैपुरवा तक मार्ग का काम प्रस्तावित है। दुबौलिया पेंदाघाट से सिकटिहवा, श्रीरामजानकी मार्ग से पकड़ी चौहान, एनएच-28 से मझा मार्ग होते हुए मखुनी ताल पर्यटन स्थल से सड़सरिया और फरखती बिसौरा से खबरा होते हुए प्रतापपुर तक सड़क भी बनाई जाएगी।महराजगंज-बेलघाट और सैनिया गोटवा से बसंतपुर वाया भदना मार्ग भी कार्ययोजना में शामिल हैं। अन्य तीन सड़कों में टिनिच मार्ग से साड़ी कल्प वाया काली मंदिर इमिलिया तिराहा, कप्तानगंज-टिनिच मार्ग से बलुआकुंड और गौर-वाल्टरगंज से शिवपुर मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।विभाग का दावा है कि इन सड़कों के दुरुस्त होने से करीब तीन लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को बाजार, स्कूल और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। साथ ही आवागमन का समय भी कम होगा।