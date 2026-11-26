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भानपुर। मिशन शक्ति 6.0 के तहत बुधवार को सोनहा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। उपनिरीक्षक बिपिन बिहारी वर्मा और महिला आरक्षी मीनाक्षी वर्मा ने सोनहा पड़ाव, भानपुर कस्बा और मलपुरवा पड़ाव पर अभियान चलाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और पुलिस से मिलने वाली सहायता की जानकारी दी। पुलिस टीम ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर मदद मांग सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में 102 और 108 एंबुलेंस सेवा का उपयोग करने की जानकारी भी दी गई। साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर बताया गया। संवाद