फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Rain accompanied by strong winds; traffic stalled for hours after a tree fell on the highway.

Basti News: तेज हवा के साथ बारिश, हाईवे पर पेड़ गिरने से घंटों थमा रहा यातायात

Thu, 08 Oct 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Rain accompanied by strong winds; traffic stalled for hours after a tree fell on the highway.
बारिश के दौरान बिजली के तार पर गिरा पेड़। संवाद
बस्ती। जिले में बुधवार शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हुए। एनएच-27 पर भदावल और बिजरा के पास पेड़ गिरने से यातायात घंटों प्रभावित रहा। हर्रैया में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और एनएचएआई की टीम ने बारिश के बीच मशीनों की मदद से पेड़ हटाकर यातायात बहाल कराया। महराजगंज प्रतिनिधि के अनुसार, क्षेत्र में शाम करीब 3:30 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। भदावल में हाईवे की हर्रैया-बस्ती लेन पर पेड़ गिर गया। इससे वाहनों की आवाजाही रुक गई और देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर हर्रैया पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात नियंत्रित करने में जुट गई।
विज्ञापन

इसके बाद एनएचएआई की टीम हाइड्रा और अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। पेड़ को काटकर हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ता साफ होने के बाद यातायात सुचारु हो सका। बिजरा गांव के सामने भी हाईवे पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ। यहां भी एनएचएआई की टीम ने पेड़ हटाकर रास्ता खोल दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed