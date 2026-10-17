Basti News: हरीश द्विवेदी की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जनप्रतिनिधि

विज्ञापन

शुक्रवार को श्रद्धांजलि देने वालों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल, हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान और अविनाश सिंह चौहान, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, सुरेश तिवारी, असम के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, विधायक डिप्लू रंजन शर्मा, यूपी के चुनाव सह प्रभारी अनंत ओझा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पटेल आदि शामिल रहे।पंकज चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशानाश्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सांविधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल न तो सरकार के साथ खड़े हैं और न ही युवाओं के हितों को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बार गन्ना मूल्य में वृद्धि की है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है।