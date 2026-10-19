Basti News: गांधीनगर में 11 घंटे गुल रही बिजली, पानी के लिए भी तरसे लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, टाउन क्लब के पास 11 केवी लाइन के झुके बिजली के पोल को हटाकर नया पोल लगाने के लिए रविवार सुबह आठ बजे शटडाउन लिया गया था। काम पूरा करने के लिए दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन तय समय पर काम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित रही। शाम सात बजे काम पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल की गई।लंबे समय तक बिजली न रहने से गांधीनगर, तुर्कहिया, बभनगांवा और मालीटोला समेत आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। घरों में पानी की समस्या खड़ी हो गई। वहीं, बिजली पर निर्भर दुकानों का कामकाज प्रभावित रहा। इनवर्टर डिस्चार्ज होने से दुकानदारों को कारोबार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।उपकेंद्र अमहट के अवर अभियंता वीके सिंह ने बताया कि टाउन क्लब के पास झुके बिजली के पोल की जगह नया पोल लगाने के लिए शटडाउन लिया गया था। कार्य पूरा होने के बाद रविवार शाम बिजली आपूर्ति बहाल करा दी गई।