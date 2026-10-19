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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Power remained out for 11 hours in Gandhinagar; people also struggled to get water.

Basti News: गांधीनगर में 11 घंटे गुल रही बिजली, पानी के लिए भी तरसे लोग

Mon, 19 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:55 AM IST
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Power remained out for 11 hours in Gandhinagar; people also struggled to get water.
बस्ती। शहर के प्रमुख बाजार और वीआईपी क्षेत्र गांधीनगर में रविवार को 11 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक बिजली गुल रहने से बाजार में कारोबार प्रभावित हुआ। घरों में पानी की किल्लत हो गई, जबकि दुकानों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। गर्मी के कारण लोग पंखे की हवा के लिए परेशान रहे।
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जानकारी के अनुसार, टाउन क्लब के पास 11 केवी लाइन के झुके बिजली के पोल को हटाकर नया पोल लगाने के लिए रविवार सुबह आठ बजे शटडाउन लिया गया था। काम पूरा करने के लिए दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन तय समय पर काम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित रही। शाम सात बजे काम पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल की गई।
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लंबे समय तक बिजली न रहने से गांधीनगर, तुर्कहिया, बभनगांवा और मालीटोला समेत आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। घरों में पानी की समस्या खड़ी हो गई। वहीं, बिजली पर निर्भर दुकानों का कामकाज प्रभावित रहा। इनवर्टर डिस्चार्ज होने से दुकानदारों को कारोबार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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उपकेंद्र अमहट के अवर अभियंता वीके सिंह ने बताया कि टाउन क्लब के पास झुके बिजली के पोल की जगह नया पोल लगाने के लिए शटडाउन लिया गया था। कार्य पूरा होने के बाद रविवार शाम बिजली आपूर्ति बहाल करा दी गई।
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