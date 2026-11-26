विज्ञापन

दरअसल, जिला महिला अस्पताल में भोजन की व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों एंक्वास (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) की टीम ने आपत्ति जताई थी। टीम ने पाया था कि मरीजों के लिए भोजन अस्पताल परिसर के बाहर तैयार कराया जा रहा है और वहां से लाकर अस्पताल में वितरित किया जा रहा है। मानकों के अनुसार अस्पताल परिसर में ही भोजनालय का संचालन होना चाहिए, जहां भोजन तैयार कर सीधे मरीजों के वार्ड तक पहुंचाया जाए।अस्पताल में भोजन व्यवस्था के लिए टेंडर जारी किया गया था लेकिन टेंडर लेने वाला ठेकेदार बाहर से भोजन तैयार कराकर अस्पताल भिजवा रहा था। एंक्वास टीम की आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए सीएमएस ने प्राइवेट वार्ड के पास स्थित एक आवास खाली कराया। इसके बाद उसकी रंगाई-पुताई कराकर उसमें भोजनालय शुरू करा दिया गया। भोजनालय में किचन और स्टोर रूम के साथ ही स्टाफ के रहने के लिए भी कमरा बनाया गया है। यहां रहकर कर्मचारी निर्धारित मानकों के अनुसार मरीजों के लिए भोजन तैयार करेंगे। इससे भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही मरीजों तक समय से गर्म भोजन पहुंचाने में सहूलियत होगी। सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अब अस्पताल में जो रसोई है उसमें में भोजन व नाश्ता तैयार होगा।