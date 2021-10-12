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ककराई निवासी अभिनेक सिंह ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से परिवाद दाखिल किया था। अभिनेक ने कार खरीदने के लिए महिंद्रा फाइनेंस से ऋण लिया था। आर्थिक परेशानी के चलते वह कुछ किस्तें जमा नहीं कर पाए और ऋण भुगतान में डिफाल्टर हो गए। उन्होंने कंपनी से ऋण निस्तारण के लिए बातचीत की। इस दौरान एक लाख रुपये में सेटलमेंट तय हुआ। परिवादी जब यह रकम जमा करने कंपनी कार्यालय पहुंचे, तो उनसे 2.50 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। कंपनी कर्मचारियों ने रकम जमा न करने पर कार खींचने की धमकी देकर उन्हें बाहर कर दिया। अभिनेक ने आयोग को बताया कि 15 अक्तूबर 2026 को कंपनी के एजेंट उनके घर पहुंचे। उन्होंने 2.50 लाख रुपये न देने पर कार खींचकर ले जाने की धमकी दी। इससे गांव के लोगों के सामने उन्हें अपमानित होना पड़ा।आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही विपक्षी कंपनी को नोटिस जारी कर आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया है। अगली सुनवाई तीन दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।