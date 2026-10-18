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Basti News: नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी का हुआ स्वागत

Sun, 18 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:43 AM IST
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Newly appointed Assembly in-charge welcomed
रुधौली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रथम बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचने के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह जिम्मेदारी देकर निश्चित तौर विश्वास जताया है और इस विश्वास पर खरा उतरने का वह प्रयास करेंगे। सभी कार्यकर्ता मन से पार्टी के लिए काम करें और खुद को साबित करें। इस मौके पर जिला मंत्री राकेश शर्मा, रामउग्रह जायसवाल, विजय कुमार पांडेय राजू, मंडल अध्यक्ष सुजीत सोनी, बलराम तिवारी, प्रतीक सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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