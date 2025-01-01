फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Navratri will span 10 days; Goddess Jagdamba will arrive riding an elephant.

Basti News: मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार

Thu, 08 Oct 2026 01:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Navratri will span 10 days; Goddess Jagdamba will arrive riding an elephant.
नगर बाजार में बनकर तैयार हुईं प्रतिमाएं।-संवाद
नगर बाजार। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कस्बे में प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से आए मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियांें को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार 21 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। पूजा समितियों ने प्रतिमाओं की बुकिंग भी शुरू कर दी है।
विज्ञापन

नगर बाजार में हर वर्ष दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार 12 से 15 फुट ऊंची मूर्तियाें की अधिक मांग है। कोलकाता से आए मूर्तिकार दीपक, रतन, दीपावली देवी और प्रमिला पिछले कई वर्षों से यहां प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकारों के अनुसार मूर्ति तैयार करने में काली चिकनी मिट्टी का अधिक इस्तेमाल होता है।
विज्ञापन

इससे मूर्ति को मजबूती और बेहतर फिनिश मिलती है। सबसे पहले बांस, लकड़ी और पुआल से प्रतिमा का ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद पुआल को सुतली और रस्सी से बांधकर उस पर काली मिट्टी की दो से तीन परतें चढ़ाई जाती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मिट्टी सूखने के बाद हाथों और औजारों की मदद से आंख, नाक, हाथ और वस्त्रों को आकार दिया जाता है। इसके बाद खड़िया मिट्टी से प्रतिमा को चमक दी जाती है। अंत में रंग, वस्त्र और आभूषणों से प्रतिमा का शृंगार किया जाता है। एक मूर्ति को पूरी तरह तैयार करने में सात से 10 दिन का समय लगता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed