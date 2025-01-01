Basti News: नवरात्र 10 दिन के, हाथी पर आएंगी मां जगदंबा

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पं. संजय शुक्ल के अनुसार करीब तीन पीढ़ी पहले राजपरिवार ने मंदिर की स्थापना कर पूजा की जिम्मेदारी उनके परिवार को सौंपी थी। शास्त्रों के अनुसार रविवार से नवरात्र शुरू होने पर देवी का वाहन हाथी होगा, जिसे सुख-समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार को विजयादशमी होने के कारण देवी का प्रस्थान मुर्गा वाहन पर होगा। मुर्गा त्रिपुर सुंदरी बहुचरा माता का वाहन माना जाता है।मंदिर समिति की देखरेख में गर्भगृह और परिसर की सजावट की जा रही है। मुख्य द्वार को फूल-मालाओं और झालरों से सजाया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलेंगे। रोजाना सुबह-शाम महाआरती होगी। अष्टमी पर विशेष हवन-पूजन और कन्या भोज कराया जाएगा।भीड़ नियंत्रण के लिए होगी बैरिकेडिंगश्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद और बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है।