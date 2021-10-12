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Basti News: महिला अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट शुरू

Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
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Lactation Management Unit launched at the Women's Hospital.
बस्ती। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद बेहतर पोषण उपलब्ध कराने और माताओं को स्तनपान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला महिला चिकित्सालय में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट (एलएमयू) शुरू की गई है। यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित यूनिट का शुभारंभ जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने किया।
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उन्होंने बताया कि एलएमयू में प्रसूताओं और नवजात की माताओं को स्तनपान कराने की सही तकनीक, पोस्चर और लैच की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पर्याप्त स्तनपान कराने और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी परामर्श और सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूनिट का उद्देश्य जन्म के बाद नवजात को जल्द स्तनपान शुरू कराने और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने को बढ़ावा देना है।
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कार्यक्रम में स्वास्थ्यकर्मियों ने माताओं को शिशु के जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने के लिए प्रेरित किया। उन्हें छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध देने के महत्व की भी जानकारी दी गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि जन्म के शुरुआती समय में सही तरीके से स्तनपान कराने से मां और नवजात दोनों के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।
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इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज शुक्ला, डॉ. ललित चौधरी, मंडलीय कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ सुरेंद्र शुक्ला, यूनिसेफ की जोनल मेंटर डॉ. नीलम, जिला मातृ स्वास्थ्य सलाहकार राजकुमार और बबीता मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।
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