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टिनिच। पीएचसी सल्टौआ के नए प्रभारी अधीक्षक डॉ. आनंद मिश्र ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर सेवाओं की समीक्षा की। टीकाकरण में लापरवाही पर नाराजगी जताई। बताया कि क्षेत्र में 30 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सापेक्ष 32 एएनएम हैं। इसके बावजूद अजगैवाजंगल उपकेंद्र पर दो साल से एएनएम की तैनाती नहीं है। उन्होंने संबंधित पटल सहायक को सभी उपकेंद्रों पर एएनएम की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीकाकरण, आभा और आयुष्मान कार्ड के लक्ष्य समय से पूरा करने, स्वगणना दो दिनों में पूरी करने तथा सैम-मैम श्रेणी के बच्चों को चिह्नित करने को कहा। सैम बच्चों को एनआरसी भेजने और मैम बच्चों का उपचार कराने के निर्देश दिए। बैठक में बीसीपीएम सर्बजीत चौरसिया, विजय चौधरी, पुष्पा देवी, सुनीता चौहान और मंजू जायसवाल मौजूद रहे। संवाद