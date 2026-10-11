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Basti News: सैफाई में हॉकी खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा, ट्रायल में बहाया पसीना

Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
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Hockey players to showcase talent in Saifai; sweated it out during trials.
बस्ती। सैफाई इटावा में 12 से 17 अक्तूबर तक प्रस्तावित सब जूनियर प्रदेश स्तरीय हॉकी खेल में बस्ती के खिलाड़ी प्रतिभा दिखाएंगे। शनिवार को मंडलीय चयन-ट्रायल में खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। सफल खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई।
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सचिव सुशील कुमार चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में गनेशपुर की हंसराज लाल की टीम प्रदेश भर में नाम रोशन करेगी। प्रतियोगिता ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफाई में होगी। टीम में ओम यादव, आदर्श यादव, आयुष, सूर्यांश पांडेय आदि का चयन हुआ है। वहीं, एथलेटिक्स खेल में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि टीम घोषित कर दी गई है। संवाद
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