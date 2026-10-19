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Basti News: रोडवेज बस और कार की आमने-सामने टक्कर, दो गंभीर घायल

Mon, 19 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:55 AM IST
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Head-on collision between a state transport bus and a car; two critically injured.
विक्रमजोत। केशवपुर गांव के सामने रविवार शाम वन-वे किए गए बस्ती-अयोध्या हाईवे पर रोडवेज बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि रेनॉल्ट ट्राइबर कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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लखनऊ के तेलीबाग निवासी पुष्पेंद्र (45) पुत्र मलखान सिंह और कृष्ण कुमार क्षत्रिय (43) पुत्र रामलाल कार संख्या यूपी 32 एलएस 1937 से जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस्ती से अयोध्या की ओर जा रही कानपुर डिपो की रोडवेज बस संख्या यूपी 78 एबी 8235 ने कार में सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।
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दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और हाईवे सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने एनएचएआई की एंबुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत पहुंचाया। हादसे के कारण हाईवे की बस्ती-अयोध्या लेन पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा।
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सूचना पर पहुंचे परसरामपुर थाने के उपनिरीक्षक जगन्नाथ यादव और कांस्टेबल शास्तिक पांडेय ने पीआरवी पुलिस की मदद से यातायात बहाल कराया।
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