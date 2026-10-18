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Basti News: ब्लॉक परिसर में आवासीय भवन का हुआ शिलान्यास

Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
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Foundation stone of residential building laid in block campus
आवासीय भवन के लिए ​शिलान्यास करते विधायक। स्रोत  पार्टी - फोटो : ARchive
बस्ती। परशुरामपुर ब्लॉक परिसर में 5.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आवासीय भवन को शनिवार को विधायक अजय सिंह ने शिलान्यास किया। भूमिपूजन के साथ आधारशिला रखी गई। विधायक ने कहा कि हर्रैया विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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यह आवासीय भवन केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ कर्मचारियों के साथ आमजन को भी मिलेगा। इस मौके पर आशुतोष प्रताप सिंह, उमेश मद्धेशिया, बृजेश मिश्र, विनय शंकर मिश्र, श्रवण तिवारी, अजय तिवारी आदि मौजूद रहे।
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