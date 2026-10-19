Basti News: ब्लॉक प्रमुख पति पर हमले की जांच में जुटी फोरेंसिक टीम, स्कॉर्पियो से लिए फिंगरप्रिंट के नमूने

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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेलियाडीहा गांव निवासी भोला कुमार निषाद के मुताबिक, 12 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे वह स्कॉर्पियो से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। गाड़ी त्रिलोकपुर निवासी तरुण कुमार निषाद चला रहे थे। वायरलेस चौराहे से महराजगंज मार्ग पर त्रिलोकपुर (तेलियाडीहा) गांव के पास पहुंचते ही दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने पीछा करते हुए पीछे से दो राउंड फायरिंग की। गोलियां गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए निकल गईं। हमले में दोनों बाल-बाल बच गए।जान बचाने के लिए दोनों महराजगंज के एक मैरिज हॉल में छिप गए, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की थी।अब फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस भी अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामले में अब तक दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। घटनास्थल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।घटनास्थल सुनसान होने और वहां से फोरलेन, महराजगंज कस्बे, घटमापुर व वायरलेस चौराहे की ओर जाने के रास्ते होने के कारण पुलिस को जांच में चुनौती मिल रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।सीओ कलवारी बृजेश सिंह ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।