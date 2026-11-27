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कलवारी। लुंबिनी-दुद्धी और रामजानकी मार्ग को जोड़ने वाले कलवारी चौराहे पर बृहस्पतिवार भोर में ट्रक की टक्कर से कार सवार पांच लोग घायल हो गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई। चालक ट्रक समेत भाग गया। टांडा की तरफ से कार से बस्ती आ रहे आवास विकास निवासी रोशना रिजवी (51), फैविया फातिमा (26), नाज फातिमा (58), अफरोज अहमद (43) और जावेद अहमद (36) कलवारी चौराहे पर पहुंचे थे। इसी दौरान गायघाट की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बस्ती-टांडा मार्ग से हटकर रामजानकी मार्ग की तरफ चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी बहादुरपुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने पांचों का प्राथमिक उपचार किया। एसओ संतोष कुमार ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद