Basti News: त्योहारी सीजन में चलेंगी अतिरिक्त बसें, सफर में होगी आसानी

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एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि दिवाली पर परदेस से घर आने-जाने में यात्रियों को दिक्कत होती है। अभी तक दिल्ली के लिए निगम की दो बसें चलती थीं, अब संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गई है। कानपुर के लिए तीन, लखनऊ के लिए पांच, मेरठ के लिए दो और अयोध्या के लिए कई बसें चलेंगी। इससे त्योहार पर घर आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।बताया कि बसों का समय दिल्ली के लिए सुबह 4 बजे से शाम तक बसें मिलेंगी। कानपुर के लिए सुबह 5 बजे लेकर दोपहर तक बसें मिलेंगी। लखनऊ और अयोध्या के लिए बसें क्रमवार चलती रहती हैं। बताया कि छठ पूजा तक सभी चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। जहां सवारी अधिक मिलेंगे बस रोककर उन्हें बैठाएंगे। इसके अलावा लोकल रूट पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। गोरखपुर और देवरिया के लिए भी बसें चलेंगी। दशहरा के दिन विशेष बसों का भी संचालन होगा। अयोध्या से लेकर अन्य रूटों पर बसें जाएंगी। अभी जौनपुर और बलरामपुर के लिए भी बसें चल रही हैं। बताया कि निगम के बेड़े में 101 बस निगम की जबकि 38 बसें अनुबंधित हैं।