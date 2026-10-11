फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Enforcement drive in Basti: 115 vehicles fined, 17 impounded.

Basti News: बस्ती में प्रवर्तन अभियान, 115 वाहनों का चालान, 17 सीज

Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Enforcement drive in Basti: 115 vehicles fined, 17 impounded.
बस्ती। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ शनिवार को बस्ती संभाग में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन डीके सिंह गौर के नेतृत्व में बस्ती और संतकबीरनगर की परिवहन विभाग की टीमों ने यातायात पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 115 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 17 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया।
विज्ञापन



अभियान में अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों, बस बॉडी कोड का उल्लंघन करने वाली असुरक्षित यात्री बसों और मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा ओवरलोड माल वाहनों, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के बिना चलने वाले वाहनों, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या विकृत नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच की गई। नशे में वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान में यात्री कर अधिकारी बस्ती शिव कुमार मिश्र, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संतकबीरनगर प्रियंवदा सिंह तथा दोनों जिलों के यातायात पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन डीके सिंह गौर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रत्येक शनिवार और रविवार को परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस की संयुक्त टीमें चेकिंग अभियान चलाती हैं। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed