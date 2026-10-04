फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Electricity cut off for 15 days, villagers stage protest at Chaubah feeder

Basti News: 15 दिन से बिजली गुल, चौबाह फीडर पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Sun, 04 Oct 2026 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Electricity cut off for 15 days, villagers stage protest at Chaubah feeder
बारीजोत में बिजली न आने से आक्रो​शित होकर प्रदर्शन करते ग्रामीण।-संवाद
नगर बाजार। नगर पंचायत नगर बाजार के बारिजोत गांव में पिछले 15 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। अर्नव चक्रवात के बाद क्षतिग्रस्त हुई बिजली लाइनें अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। शनिवार को ग्रामीणों ने चौबाह फीडर पर प्रदर्शन कर जल्द आपूर्ति बहाल कराने की मांग की।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली न आने से पेयजल संकट गहरा गया है। घरेलू कामकाज प्रभावित होने के साथ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। किसानों के छोटे-मोटे काम भी प्रभावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर बिजली के पोल और तार क्षतिग्रस्त पड़े हैं। ग्रामीण अश्वनी रावत ने बताया कि 15 दिनों से मोमबत्ती के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। पंखा नहीं चलने से गर्मी में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

अवर अभियंता मनोज कुमार सरोज ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जल्द समस्या का समाधान कर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी। प्रदर्शन के दौरान परमात्मा, सुशील कुमार, राहुल कुमार, पंकज रावत, संजय कुमार, सभासद संदीप कुमार, रंजीत कुमार व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed