फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Elderly man dies after coming into contact with live electric current

Basti News: करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत

Mon, 19 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Elderly man dies after coming into contact with live electric current
पैकोलिया। थाना क्षेत्र के भीटी मिश्र गांव निवासी एक वृद्ध माली की रविवार सुबह करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह हसीना बाजार में एक दुकान पर फूल-माला चढ़ाने गए थे। हादसे के बाद परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर्रैया ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीटी मिश्र गांव निवासी रामधीरज (60) सुबह दुकानों पर फूल-माला चढ़ाने का काम करते थे। रोज की तरह रविवार सुबह करीब नौ बजे वह हसीना बाजार में यदुनंदन चौहान की दुकान पर फूल-माला चढ़ाने पहुंचे थे। दुकान के बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था।
विज्ञापन

इसी दौरान वह प्रथम तल पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ी पर तीन-चार कदम चढ़ते ही वह करंट की चपेट में आकर नीचे गिर पड़े। रामधीरज को गिरता देख दुकान मालिक और उनका बेटा रवि उन्हें बचाने के लिए दौड़े। इस दौरान दोनों को भी हल्का करंट लगा। घटना की जानकारी मिलने पर रामधीरज के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें आनन-फानन में सीएचसी हर्रैया ले गए। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed