Basti News: ट्रैक्टर की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला समेत दो गंभीर

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बृहस्पतिवार को दोपहर कप्तानगंज-दुबौलिया मार्ग पर महिला यात्री को लेकर ई रिक्शा चालक दुबौलिया की तरफ आ रहा था। वायरलेस चौराहे के निकट तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में भरुकहवा निवासी चालक राजेश कुमार (24) और पैकोलिया थाना क्षेत्र के कीर्तिपुर की मंजू (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं। विज्ञापन

मौके पर आए एसआई रामफल चौरसिया ने घायलों को सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया। पुलिस ने सूचना परिजनों को दी। एसओ आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है। संवाद बृहस्पतिवार को दोपहर कप्तानगंज-दुबौलिया मार्ग पर महिला यात्री को लेकर ई रिक्शा चालक दुबौलिया की तरफ आ रहा था। वायरलेस चौराहे के निकट तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में भरुकहवा निवासी चालक राजेश कुमार (24) और पैकोलिया थाना क्षेत्र के कीर्तिपुर की मंजू (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं।मौके पर आए एसआई रामफल चौरसिया ने घायलों को सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया। पुलिस ने सूचना परिजनों को दी। एसओ आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है। संवाद

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कप्तानगंज। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के वायरलेस चौराहे के निकट तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। चालक और महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। महिला की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।