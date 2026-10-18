Basti News: 54 वर्षों से बागेश्वर नाथ में स्थापित होता है दुर्गा पंडाल

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1972 से यह परंपरा चली आ रही है। यहां स्थित पंडाल में नवरात्र की द्वितीया तिथि को भव्य पंडाल में पूजन के साथ ही दुर्गोत्सव शुरू हो जाता है, जो नवमी तक चलता है। दशमी तिथि को गोंडा जिला के विसुही नदी में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यहां दूरदराज से लोग दर्शन करने आते हैं।लोगों का मानना है कि यहां दर्शन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवती जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर-दूर से आए कलाकार मां का भजन गाते हैं। यहां पर स्थापित मां की प्रतिमा काफी भव्य होती है। मान्यता है कि यहां दुर्गा प्रतिमा के चेहरे का भाव प्रतिदिन बदलता रहता है। राधेश्याम जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, हिमांशु जायसवाल, दिनेश कसौधन आदि मौजूद रहे। संवाद