Basti News: डॉ. नूपुर एडी हेल्थ, डॉ. सुजीत बने एसआईसी

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अभी तक वह जिला चिकित्सालय बलिया में एसआईसी के पद पर कार्यरत थे। जिला अस्पताल के एसआईसी का पद भी कुछ माह से रिक्त चल रहा था। कार्यवाहक एसआईसी डॉ. अनिल कुमार को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का एसआईसी बनाया गया है। वहीं, कार्यवाहक के रूप में अभी तक डॉ. नीरज पांडेय एडी हेल्थ का कार्य देख रहे थे। संवाद

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बस्ती। लंबे समय से रिक्त एडी हेल्थ के पद पर डॉ. नूपुर श्रीवास्तव की तैनाती हुई है। पहले वह आरएफएचडब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थीं। बस्ती मंडल में एडी का पद लंबे समय से खाली चल रहा था। वहीं, डॉ. सुजीत कुमार यादव को एसआईसी जिला अस्पताल के पद पर तैनात किया गया है।