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टिनिच संवाद के अनुसार, सल्टौआ के बारहछत्तर धाम में भी बड़ी संख्या में लोग स्नान-दान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और दान-पुण्य कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर पारंपरिक मेले भी लगे। ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की। कुदरहा संवाद के अनुसार, क्षेत्र के नौरहनी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने सरयू में स्नान के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया। भीड़ को देखते हुए गायघाट चौकी प्रभारी संदीप यादव पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे।दुबौलिया संवाद के अनुसार, क्षेत्र के शेरवा, उनियार, चांदपुर और पारा घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख-समृद्धि की कामना की। लालगंज संवाद के अनुसार, क्षेत्र के उद्दालक मुनि की तपोभूमि मनोरमा-कुआनो संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बारीघाट बरतानिया, गौरा धुंधा, बड़गो खास, तेनुआ, नेवारी, लोइयाभारी, सुरापार, अमाईपार, अमिलहा और सिसई पंडित सहित सैकड़ों गांवों से श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम तट पहुंचने लगे।कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली, बस और बाइक से तो कोई पैदल ही पहुंचा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने मनवर और कुआनो के संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद प्राचीन शिव मंदिर बाबा मोक्षेश्वर नाथ, भगवान विष्णु और मां गंगा की पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, फल और दक्षिणा का दान किया। संगम तट पर पूजा सामग्री, फल-फूल, खिलौने और प्रसाद की दुकानें भी सजी रहीं। बच्चों और महिलाओं ने मेले का आनंद लिया।कलवारी संवाद के अनुसार, टांडा, माझा खुर्द घाट पर भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। कलवारी, चंगहिया, धोबहट, अगौना, गौसपुर, लखनपुर, भेड़िया, सैफाबाद, भोयर, चकदहा, मिश्रौलिया, खेमऊपुर, सुभावपुर, भंगुरा, डेल्हवा, तुरकौलिया, कुसौरा, फेटवा और दौलतचक सहित आसपास के गांवों से लोग साइकिल, बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर-ट्रॉली से पहुंचे। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद कथा सुनी और पूड़ी-कढ़ाई का प्रसाद मां गंगा को अर्पित किया। कई लोगों ने गोदान भी किया।बैरिकेडिंग के साथ स्टीमर और गोताखोर रहे मौजूदमाझा खुर्द घाट पर स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ नाव, स्टीमर, गोताखोर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। चिकित्सा शिविर, अग्निशमन वाहन, खोया-पाया केंद्र और पार्किंग की सुविधा भी रही। श्रद्धालुओं को वाहनों से घाट तक जाने के बजाय निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल जाने की अपील की गई। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना, एसपी ओमवीर सिंह, एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ कलवारी बृजेश सिंह और थाना प्रभारी संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बारहछत्तर धाम में गौर, वाल्टरगंज और पैकोलिया सहित अन्य थानों की पुलिस तैनात रही।स्नान के बाद बानपुर के मेले में उमड़ी भीड़बनकटी। क्षेत्र में मैंदी और नौरहनी स्थित सरयू घाटों पर स्नान के बाद श्रद्धालु बानपुर कस्बे में लगे पारंपरिक मेले में पहुंचे। बनकटी, देईसाड़, खरवनिया, घुघसा, अमोढ़वा, विरतिया, सिंसई और कंचनी सहित आसपास के गांवों के लोगों ने मेले में खरीदारी की। मिठाई, खिलौने, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, सिंघाड़ा, मुरई और जलेबी की दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ रही। लोगों ने जरूरत के सामान खरीदे और मेले का आनंद लिया।बारहछत्तर धाम में स्नान-दान के साथ हुआ जलाभिषेकटिनिच। सल्टौआ ब्लॉक के बारहछत्तर धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने कुआनो नदी में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गोदान सहित अन्य दान-पुण्य के लिए भी लोग पहुंचे। पौराणिक महत्व रखने वाले इस धाम में चैत्र और कार्तिक पूर्णिमा पर वर्ष में दो बार मेला लगता है। मेले में रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। परिसर में प्राचीन शिवलिंग के साथ दुर्गा, रामजानकी और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। हालांकि, बारहछत्तर धाम के घाटों पर गंदगी के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी भी उठानी पड़ी। सुबह स्नान करने पहुंचीं सविता देवी ने बताया कि छह बजे घाट पर पहुंचने पर काफी गंदगी मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घाट पर शवों का अंतिम संस्कार होता है, वहां नियमित सफाई नहीं होने से स्नान करने वालों को दिक्कत होती है। गौर के एसओ अतुल अंजन ने बताया कि तीन दिन पहले ही एसडीएम को पत्र देकर समस्या से अवगत कराया गया था। सल्टौआ के एडीओ पंचायत अरुणेश पाल ने बताया कि घाटों की सफाई के लिए सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।