Basti News: मुंडेरवा सीएचसी पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग

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बस्ती। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राधेश्याम चौधरी एवं जिला महासचिव सुनील कुमार पांडेय, प्रधान परशुराम यादव, महाजन चौधरी आदि ने शनिवार को सीएमओ डॉ. राजीव निगम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सीएचसी की बदहाली से अवगत कराया। रालोद नेताओं ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग किया है। कहा कि एक्सरे मशीन संचालित नहीं है। नियमों को दरकिनार कर दो चिकित्सकों का सात-आठ वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहने, चिकित्सकों की ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने, अस्पताल में लगी जांच मशीनों का रसायन के अभाव में संचालित न होने की शिकायतें शामिल हैं। संवाद