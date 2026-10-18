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Basti News: हमले की निंदा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Sun, 18 Oct 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:38 AM IST
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Condemn the attack, demand for arrest of the accused
बस्ती। जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिवक्ता नीरज चौधरी पर रास्ते में बेईली मैरिज हॉल के पास हुए हमले की सिविल बार एसोसिएशन ने निंदा की है। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। कहा कि रास्ते में गाड़ी रोककर अधिवक्ता के साथ मारपीट किए जाने की घटना बेहद निंदनीय है। प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
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