Basti News: चेयरमैन की एसयूवी का शीशा तोड़ 9.50 लाख रुपये उड़ाए

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प्राथमिकी के अनुसार, चेयरमैन शनिवार को बस्ती शहर स्थित एक बैंक से 9.50 लाख रुपये निकालकर अपने मित्र के साथ बड़ेवन चौराहे के पास एक दुकान पर चाय पीने पहुंचे थे। उन्होंने रुपयों से भरा बैग अपनी एसयूवी में रख दिया था। इसी दौरान टप्पेबाजों ने गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर बैग पार कर दिया। चाय पीने के बाद जब उन्हें घटना की जानकारी हुई तो बदमाश फरार हो चुके थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बस में सवार होकर भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक, वे बड़ेवन से बस में बैठकर हड़िया चौराहे पर उतरे और फिर लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चेयरमैन की तहरीर पर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।इंस्पेक्टर बृजानंद सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।अलग-अलग टीमें कर रहीं छानबीनघटना के खुलासे के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें लगाई हैं। टीमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से भी पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि बैंक से रुपये निकालने के दौरान ही टप्पेबाज चेयरमैन का पीछा कर रहे थे।