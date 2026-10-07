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Basti News: बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, कमिश्नर ने पहुंचाया अस्पताल

Wed, 07 Oct 2026 03:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:21 AM IST
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Car hits motorcyclist; Commissioner rushes him to hospital.
विक्रमजोत। पितृपक्ष में गया में पिंडदान के बाद अयोध्या के भरतकुंड और अयोध्या दर्शन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार मंगलवार सुबह रमहटिया गांव के पास हाईवे पार कर रहे बाइक सवार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर से गुजर रहे आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने घायल को अस्पताल भिजवाया।
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मंगलवार सुबह करीब 10 बजे रमहटिया गांव स्थित ढाबे के सामने गोडसरा शुक्ल निवासी ढाबा संचालक रोहित (21) बाइक से हाईवे की एक लेन से दूसरी लेन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अयोध्या से बस्ती की ओर जा रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और रोहित उछलकर करीब 20 मीटर दूर सड़क पर जा गिरे।
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हादसा देख अयोध्या से बस्ती मुख्यालय जा रहे आयुक्त ने करीब 200 मीटर आगे वाहन रोकवाया और वापस घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अपने सरकारी वाहन से विक्रमजोत हाईवे स्थित निजी नर्सिंग होम पहुंचाया। साथ ही सीएचसी प्रभारी डॉ. अतुल सिंह को फोन कर मौके पर बुलाया और घायल को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्राथमिक उपचार के बाद रोहित की गंभीर हालत को देखते हुए डॉ. अतुल सिंह ने उसे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर कर दिया।
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