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पुलिस के अनुसार, अन्य आरोपियों में संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल टोला भंडारे का रहने वाला अभिषेक उर्फ मुन्ना लाल, महराजगंज जनपद के पनियरा थाना के नरकटहा निवासी रितेश यादव के अलावा सुधांशु यादव, मुन्ना प्रजापति का नाम सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। वहीं घायल कारोबारी का इलाज अभी भी निजी नर्सिंग होम चल रहा है।पुलिस लाइन सभागार में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि कारोबारी को अगवा करने के मामले में मुख्य आरोपी नगर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी ओम मिश्रा (24) को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राजीव पांडेय से किसी जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में उसके ऊपर कमीशन के 18 लाख रुपये की देनदारी थी।रुपये न देने पड़े, इसके लिए साजिश के तहत 19 नवंबर को दिन में आरोपी ने पहले राजीव की दुकान पर पहुंचकर एक लाख रुपये दे दिए। विश्वास दिलाया कि उसी दिन शाम को सात शेष 17 लाख रुपये भी देगा।आरोपी ने शाम को फोन करके कारोबारी राजीव को दीवानी कचहरी के पकौड़ी चौराहे पर बुलाया। कारोबारी रुपये लेने अपनी स्कूटी से पहुंचे। आरोपी ने रुपये देने के बहाने उन्हें अपनी सफेद रंग की बिना नंबर की कार में बैठा लिया। गाड़ी में चार लोग पहले से बैठे थे।इसके बाद कारोबारी को लेकर अमहट पुल के रास्ते बस्ती-बांसी मार्ग की ओर बढ़ चले। रास्ते में आरोपी और उसके अन्य चार साथियों ने कारोबारी को मार-पीटकर मरणासन्न कर दिया। इसके बाद मरा समझकर उन्हें रुधौली थाना क्षेत्र के कोहरा गांव के पास फेंक दिया था।न