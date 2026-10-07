Basti News: बसपा ने खोला पत्ता, रुधौली से खालिक को घोषित किया प्रत्याशी

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कहा कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद सबसे पहले पिछड़े, मुस्लिम समाज को भागीदारी देकर सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी बहन जी से मिली है। इससे पूर्व कांग्रेस, सपा, भाजपा सहित अन्य दलों ने सिर्फ पिछड़े व मुस्लिम समाज का वोट लेकर सरकार बनाते रहे हैं। कभी भी इनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, जिससे कि इनकी गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।इस समाज को आज तक अंधकार में ही रखा गया, जिससे आज भी इनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है। मुख्य मंडल संयोजक भीम राजभर ने कहा कि बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार के बदौलत ही बसपा की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आगामी 9 अक्तूबर को कांशीराम की श्रद्धांजलि के अवसर पर लखनऊ स्मारक स्थल पर अधिक से अधिक लोग पहुंचें।कार्यक्रम में इंदल यादव, धर्मदेव प्रियदर्शी, रामसूरत चौधरी, केके गौतम, जयहिंद गौतम, कल्पनाथ बाबू, लालचंद निषाद, सुभाष गौतम आदि मौजूद रहे।