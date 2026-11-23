अयोध्या से जनकपुर जा रहे राजकिशोर पंडित ने कहा कि ट्रेन सेवा शुरू होने से वह बेहद खुश हैं। वहीं, नेपाल निवासी विशाल पंडित ने बताया कि उनका पूरा परिवार अयोध्या दर्शन करने आया था और अब इसी ट्रेन से जनकपुर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेवा से नेपाल के लोगों को भी खुशी है। इससे यात्रा सुविधाजनक होने के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ेगा।