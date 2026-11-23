बस्ती: अयोध्या-जनकपुरधाम रेल सेवा शुरू, पहले सफर में यात्रियों ने जताई खुशी
अयोध्या से जनकपुर जा रहे राजकिशोर पंडित ने कहा कि ट्रेन सेवा शुरू होने से वह बेहद खुश हैं। वहीं, नेपाल निवासी विशाल पंडित ने बताया कि उनका पूरा परिवार अयोध्या दर्शन करने आया था और अब इसी ट्रेन से जनकपुर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेवा से नेपाल के लोगों को भी खुशी है।
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भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुरधाम (नेपाल) के बीच शुरू हुई साप्ताहिक रेल सेवा का सोमवार को बस्ती रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन दोपहर 3:05 बजे बस्ती पहुंची और 27 मिनट के ठहराव के बाद 3:32 बजे आगे के लिए रवाना हो गई।
रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में दिखा उत्साह
ट्रेन के पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ यात्रियों में भी उत्साह दिखा। यात्रियों ने इस रेल सेवा को भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाली पहल बताया। उनका कहना था कि इससे अयोध्या और जनकपुरधाम के बीच आवागमन आसान होगा और श्रद्धालुओं को दोनों धार्मिक स्थलों की यात्रा में सुविधा मिलेगी
सेवा शुरू होने से नेपाल के लोगों को भी खुशी
अयोध्या से जनकपुर जा रहे राजकिशोर पंडित ने कहा कि ट्रेन सेवा शुरू होने से वह बेहद खुश हैं। वहीं, नेपाल निवासी विशाल पंडित ने बताया कि उनका पूरा परिवार अयोध्या दर्शन करने आया था और अब इसी ट्रेन से जनकपुर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेवा से नेपाल के लोगों को भी खुशी है। इससे यात्रा सुविधाजनक होने के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ेगा।
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