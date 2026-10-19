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Basti News: गाली देने से मना करने पर फावड़े से हमला, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:54 AM IST
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Attack with a shovel after being asked to stop using abusive language FIR registered
कलवारी। थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में गाली देने से मना करने पर एक व्यक्ति पर फावड़े से हमला करने का आरोप है। दर्ज एफआईआर में गांव निवासी इंद्रावती ने बताया कि 15 अक्तूबर की रात लगभग 11 बजे उनके घर के सामने अनिल अपनी पत्नी को गाली दे रहा था। उनके पति रामकरन ने उसे मना किया तो वह आक्रोशित हो गया और फावड़े से रामकरन पर हमला कर दिया। इससे उनका सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। शनिवार को पुलिस उनके घर आई और उनके 15 वर्षीय बेटे संदीप से पूछताछ करके चली गई। इसके बाद अनिल ने उनके बेटे को भी धमकाया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके उप निरीक्षक प्रविंद्र कुमार त्रिपाठी को जांच सौंपी गई है।
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