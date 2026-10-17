Basti News: एनएचएम कर्मचारियों से एकजुट रहने की अपील

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बस्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ में चल रहा धरना-प्रदर्शन लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांगों के समाधान के संबंध में ठोस लिखित निर्णय नहीं मिला है। कर्मचारियों से एकजुट रहने की अपील की है। संवाद