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हर्रैया। टूटीभीटी-विक्रमजोत मार्ग पर मानपुर चौराहे के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार ईंट लदे ट्रैक्टर ने कोचिंग जा रही साइकिल सवार बालिका को चपेट में ले लिया। हर्रैया थाना क्षेत्र के पीतपुर निवासी मोतीलाल वर्मा की पुत्री काजल वर्मा बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सीएचसी हर्रैया पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसकी साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि सूचना पर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन की जा रही है। संवाद