विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिक्रमा का जत्था कोहरायें, रजवापुर, नगरा बदली, केनौना चौराहा, रामगढ़, भरती का पुरवा और नाल्हीपुर समेत कई गांवों से होकर दोपहर में पहले पड़ाव स्थल अमोढ़ा स्थित रामरेखा मंदिर पहुंचा। रास्ते भर जय श्री सीताराम के अखंड जप से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा। रामरेखा मंदिर पहुंचने पर मंदिर के महंत दया शंकर दास और व्यवस्थापक गोपाल जी सोनी ने साधु-संतों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। दोपहर में मंदिर परिसर में रामधुन और कीर्तन का आयोजन हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए देर शाम महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। बुधवार की रात साधु-संतों ने रामरेखा मंदिर परिसर में विश्राम किया।परिक्रमा टोली का नेतृत्व कर रहे जानकी कुंड चित्रकूट धाम के महंत गोविंददास ने बताया कि यह यात्रा बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी जिले से होकर गुजरेगी। चारों जिलों में कुल 21 पड़ाव निर्धारित किए गए हैं। इन पड़ावों पर रात्रि विश्राम करते हुए साधु-संत अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर, बुधवार को सप्तमी तिथि पर अयोध्या के रामकोट स्थित कनक बिहारी हनुमानगढ़ी में परिक्रमा का समापन होगा। इस धार्मिक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही मखौड़ा धाम में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई।परिक्रमा टोली में इस बार महिला श्रद्धालुओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी है। रामरेखा मंदिर के पुजारी बाबा दयाशंकर दास ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल और प्रकाश समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सभी श्रद्धालु रात में मंदिर परिसर में विश्राम करेंगे। बृहस्पतिवार सुबह यहां से परिक्रमा के दूसरे पड़ाव स्थल हनुमान बाग चकोही के लिए प्रस्थान करेंगे।