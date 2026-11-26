Basti News: नदी में छिपाया था 35 कुंतल लहन, आबकारी टीम ने कराया नष्ट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:30 AM IST
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बस्ती। कच्ची शराब के अवैध धंधे के खिलाफ आबकारी टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छावनी थाना क्षेत्र के अतिसंवेदनशील गांव छतौना में छापेमारी की है। यहां सरयू नदी के किनारे कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया।
माझा बेल्ट का छितौना गांव कच्ची शराब के निर्माण के मामले में काफी चर्चित है। यहां नदी के आसपास काश के जंगलों में भट्ठियां धधकाई जाती है। धंधेबाज है इतने शातिराना अंदाज में कच्ची शराब का निर्माण करते हैं कि यह खुले में दिखाई नहीं पड़ता है। नदी के किनारे रेत में गहरी खाई बनाकर उसके भीतर भट्ठियां धधकाई जाती है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की तो धंधेबाज भाग खड़े हुए। मौके पर कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया।
अलबत्ता टीम ने रेत में बनाए गए गड्ढों के अंदर दो जगह पर धधकती भट्ठियां खोज निकाली। जिसे तत्काल नष्ट किया गया। इसके नदी के किनारे पानी में बनाई गई क्यारियों को टीम ने खंगाला। जिसमें प्लास्टिक में रखे 35 कुंतल लहन बरामद किए गए। डीएओ के निर्देश पर इसे भी नष्ट कर दिया गया। मौके पर 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है। टीम ने अज्ञात के खिलाफ छावनी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप की स्थिति रही।
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माझा बेल्ट का छितौना गांव कच्ची शराब के निर्माण के मामले में काफी चर्चित है। यहां नदी के आसपास काश के जंगलों में भट्ठियां धधकाई जाती है। धंधेबाज है इतने शातिराना अंदाज में कच्ची शराब का निर्माण करते हैं कि यह खुले में दिखाई नहीं पड़ता है। नदी के किनारे रेत में गहरी खाई बनाकर उसके भीतर भट्ठियां धधकाई जाती है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की तो धंधेबाज भाग खड़े हुए। मौके पर कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया।
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अलबत्ता टीम ने रेत में बनाए गए गड्ढों के अंदर दो जगह पर धधकती भट्ठियां खोज निकाली। जिसे तत्काल नष्ट किया गया। इसके नदी के किनारे पानी में बनाई गई क्यारियों को टीम ने खंगाला। जिसमें प्लास्टिक में रखे 35 कुंतल लहन बरामद किए गए। डीएओ के निर्देश पर इसे भी नष्ट कर दिया गया। मौके पर 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है। टीम ने अज्ञात के खिलाफ छावनी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप की स्थिति रही।
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