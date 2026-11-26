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माझा बेल्ट का छितौना गांव कच्ची शराब के निर्माण के मामले में काफी चर्चित है। यहां नदी के आसपास काश के जंगलों में भट्ठियां धधकाई जाती है। धंधेबाज है इतने शातिराना अंदाज में कच्ची शराब का निर्माण करते हैं कि यह खुले में दिखाई नहीं पड़ता है। नदी के किनारे रेत में गहरी खाई बनाकर उसके भीतर भट्ठियां धधकाई जाती है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने छापेमारी की तो धंधेबाज भाग खड़े हुए। मौके पर कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया।अलबत्ता टीम ने रेत में बनाए गए गड्ढों के अंदर दो जगह पर धधकती भट्ठियां खोज निकाली। जिसे तत्काल नष्ट किया गया। इसके नदी के किनारे पानी में बनाई गई क्यारियों को टीम ने खंगाला। जिसमें प्लास्टिक में रखे 35 कुंतल लहन बरामद किए गए। डीएओ के निर्देश पर इसे भी नष्ट कर दिया गया। मौके पर 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई है। टीम ने अज्ञात के खिलाफ छावनी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप की स्थिति रही।