Basti News: 34 फीट की रंगोली से दिया विकसित भारत का संदेश

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महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अभय प्रताप सिंह ने रंगोली का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। रंगोली निर्माण में निहारिका सावंत, नेहा, सेजल, वंदना, नंदिनी चौधरी, नेहा चौहान, संध्या, राज मोदनवाल, अंकिता शर्मा और धीरज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ब्रजेश कुमार दूबे और डॉ. चंद्र मिलन वर्मा का योगदान रहा। इस अवसर पर प्रो. राजेंद्र बौद्ध, डॉ. रघुनाथ चौधरी, डॉ. बलराम चौधरी, डॉ. कंचन त्रिपाठी मौजूद रहे।स्टेडियम में रंगोली सजाईबस्ती। शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को पर्यटन विभाग, शिक्षा और आईसीडीएस विभाग के संयुक्त में सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली सजाओ कार्यक्रम हुआ। रंगोली के जरिये सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका ने सहयोग किया। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने रंगोली देखी। इस दौरान डीपीओ राजेश कुमार, पर्यटन अधिकारी विकास नारायन, बीएसए अनूप कुमार मौजूद रहे।