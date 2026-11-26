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मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि रुधौली विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी, विद्यालय प्रबंधक पंकज पटेल, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेंद्र प्रताप वर्मा और सहायक सेवायोजन अधिकारी अंजलि शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया। विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार पाने का अवसर मिलता है। उन्होंने सेवायोजन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग पूरी तरह निशुल्क है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के कक्ष में बायोडाटा के साथ साक्षात्कार देकर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मेले में चयनित नौ अभ्यर्थियों को अतिथियों ने ऑफर लेटर वितरित किए। प्रधानाचार्य राकेश कुमार शर्मा ने अतिथियों और आयोजकों के प्रति आभार जताया। संचालन सहायक अध्यापक बाबूराम वर्मा ने किया। आयोजन में सेवायोजन विभाग के प्लेसमेंट इंचार्ज प्रमोद कुमार, पंकज कुमार श्रीवास्तव, मो. वसीम खान, सतीशंकर मौर्य, राकेश राय, सुरेश कुमार मौजूद रहे।