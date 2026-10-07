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Basti News: ओटीएस कैंप में 17 मामलों का निस्तारण

Wed, 07 Oct 2026 03:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:19 AM IST
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17 cases resolved at the OTS camp.
बस्ती। नगर पालिका की ओर से कार्यालय परिसर में आयोजित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) कैंप में लोग गृह और जलकर का बकाया जमा कर रहे हैं। मंगलवार को कैंप में 20 मामले आए, जिनमें 17 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
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ईओ अंगद गुप्ता ने बताया कि ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए लोग कैंप में पहुंच रहे हैं। वार्डों में भी कैंप लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। कर्मचारी घर-घर जाकर बकायेदारों को छूट के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओटीएस कैंप 30 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। संवाद
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